Донецк, , 20:24 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо военнослужащих. Об этом 30 июля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли четверо защитников ДНР и 11 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще пять снарядов калибра 122 мм.