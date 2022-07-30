Париж, , 20:21 — REGNUM У России и республик Донбасса не было веских причин для нанесения удара по СИЗО в населенном пункте Еленовка, где содержались украинские военнопленные. Об этом 30 июля заявила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн в эфире телеканала BFM.

Сильви Берманн Пресс-службы правительства Калужской области

По её словам, обвиняемые в том числе в террористической деятельности заключённые, ждали начала судебного процесса, по результатам которого им могли быть вынесены смертные приговоры.

«Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс», — сказала Берманн.

Кроме того, отставной французский полковник Мишель Гойя, присутствовавший в студии телеканала, также усомнился в том, что обстрел, могли организовать пророссийские силы, как это утверждает украинская сторона.

Он отметил, что «не очень понятно, зачем россиянам бомбить тюрьму, находившуюся под их контролем», т. к. готовился процесс, который дал бы возможность показать наличие нацистов в украинской армии.

Напомним, в ночь на 29 июля вооружённые формирования Украины нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором находились пленные бойцы ВСУ. В результате погибли 50 человек, ещё 73 получили ранения.

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