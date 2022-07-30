Баку, 30 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о сотрудничестве с Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения. Текст документа опубликован 30 июля на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Согласно содержанию документа, сотрудничество с Российской Федерацией было подписано 26 апреля 2022 года в столице Азербайджана, Баку.

Новый закон, подписанный Алиевым, отменил ранее принятое соглашение с Россией «О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России», которое подписали 3 апреля 2001 года.