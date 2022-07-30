Тегеран, 30 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Наводнения в Иране унесли жизнь 61 человека, а 32 значатся как пропавшие без вести. Об этом, как передаёт агентство ISNA, сообщил 30 июля глава отдела чрезвычайных операций иранского общества красного полумесяца Мехди Валипур.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (пятый месяц иранского календаря, с 23 июля по 22 августа — прим. ред.) достигло 61», — заявил Мехди Валипур.

Отметим, что ранее сообщалось, что от природного явления в стране погибли 56 человек. От наводнения пострадали 18 провинций государства. Больше всего семь территорий: Бахтиария, Исфахан, Йезд, Луристан, Мазандаран, Тегеран и Чехармехаль.