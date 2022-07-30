Варшава, 30 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Восемь самоходных гаубиц Krab передаёт Польша Украине, оружие готово к отправке. Об этом 30 июля сообщает Польское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной уже готовы к передаче получателю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершаются последние формальности, после чего техника будет доставлена на территорию Украины.

При этом гаубицы будут переданы небезвозмездно: это реализация соглашения, которое Польша и Украина заключили в начале июня. Всего в рамках контракта польское предприятие «Стальная воля» должно произвести для Украины 60 гаубиц Krab на более чем 3 млрд злотых.

Также сообщается, что сейчас в Польше заканчивает обучение очередная группа украинских военных, которые будут обслуживать гаубицы Krab.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Польша передала Украине безвозмездно 18 гаубиц Krab.