Вашингтон, 30 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Самолёт Boeing C-40, пассажиром которого является спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом свидетельствует информация с сайта Flightradar.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси вылетела в сторону Тихого океана на самолёте ВВС США, который покинул авиабазу Эндрюс. Спикер палаты отправилась в страны Азии. Среди планов Пелоси может быть и Тайвань. В случае если поездка совершится, то в Китае это могут воспринять как нарушение «принципа неделимого Китая» со стороны США.

Отметим, что причины посадки борта на Гавайях пока не известны. Это может быть связано и с дозаправкой самолёта.