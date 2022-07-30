Пекин, 30 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Боеспособность вооружённых сил Китая должна быть усилена путём подготовки кадров, соответствующих требованиям «новой эпохи». Об этом 30 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, проведённом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).

Elhorizonte.mx Си Цзиньпин

«Кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели коммунистической партии по превращению китайской армии в вооружённые силы мирового уровня», — цитирует китайского лидера агентство «Синьхуа».

Он отметил, что это является ключевым фактором для усиления войск.

По словам Си Цзиньпина, мир вступил в эпоху потрясений и нестабильности, и Китаю при формировании модели национальной безопасности нужно учитывать эти изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Китай начал военные учения в Южно-Китайском море.