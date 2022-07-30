Новосибирск, , 16:23 — REGNUM В Новосибирской области с 31 июля по 2 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), а в Купинском и Чистоозерном районах — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«31 июля ночью ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +16… +18 °C», — говорится в прогнозе.

На территории Новосибирской области 31 июля прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы; ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 18 м/с; температура воздуха ночью +13…+18 °C, днём — +25… +30 °C.