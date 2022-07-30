Вашингтон, , 16:18 — REGNUM Спецборт американских военно-воздушных сил вылетел из США и направился в сторону Азии. Об этом 30 июля свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолёт ВВС США U.S. Air Force

Речь идёт о самолёте с регистрационным номером 09-0540. По информации из открытых источников, борт принадлежит американским ВВС.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.

Кроме того, предполагалось, что она может посетить Тайвань, но в плане поездки эта возможность была обозначена как «неопределённая».

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