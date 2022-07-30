Вашингтон, 30 июля 2022, 16:18 — REGNUM Спецборт американских военно-воздушных сил вылетел из США и направился в сторону Азии. Об этом 30 июля свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Речь идёт о самолёте с регистрационным номером 09-0540. По информации из открытых источников, борт принадлежит американским ВВС.
Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправится в азиатское турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.
Кроме того, предполагалось, что она может посетить Тайвань, но в плане поездки эта возможность была обозначена как «неопределённая».
Читайте также: В США пока не знают, поедет ли Пелоси на Тайвань
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп советует Пелоси не посещать Тайвань