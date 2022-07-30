Москва, , 16:13 — REGNUM Законопроект о 13-й пенсии уже находится на рассмотрении Госдумы, отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В своё время по прямому поручению Владимира Жириновского законопроект о предновогодней пенсии был фракцией ЛДПР разработан, внесён в Госдуму прошёл предусмотренную регламентом процедуру рассылки и полностью готов к рассмотрению в ГД», — напомнил Нилов в телеграм-канале.

Парламентарии предложили дополнительную выплату в размере пенсионной выплаты всем получателям: и страховых, и социальных, и государственных, и «военных» пенсий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным Госдуму в 2021 году законопроектом депутатов фракции ЛДПР о ежегодной дополнительной пенсионной выплате предполагалось, что все работающие и неработающие получатели страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий получат дополнительные средства в размере получаемой гражданином пенсии.

Вместе с тем в СРЗП сообщили о том, что депутаты фракции СРЗП разработали законопроект о регулярной выплате 13-й пенсии. Также законопроектом предлагается увеличить выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70-летнего возраста, в два раза.

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