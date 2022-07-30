Воронеж, , 14:37 — REGNUM Сегодня, 30 июля, в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» «Факел» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с московским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросян. Резервный арбитр — Евгений Буланов.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Алексей Городововй, Аслан Дашаев, Василий Черов, Ираклий Квеквескири, Сергей Божин, Олег Дмитриев, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Максим Максимов.

Главный тренер: Олег Василенко.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Федор Смолов, Денис Макаров, Вячеслав Грулев.

Главный тренер: Горан Алексич.