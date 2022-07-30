Осло, , 14:28 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сегодня, 30 июля, в рамках товарищеской встречи сыграет с мадридским «Атлетико». Матч пройдет в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» и начнется в 14:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тайрелл Маласия, Диогу Далот, Фред, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Энтони Эланга, Антони Марсьяль.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Науэль Лусеро, Рейнилду Мандава, Жоффрей Кондогбья, Тома Лемар, Маркос Льоренте, Матеус Кунья, Анхель Корреа, Янник Феррейра Карраско.

В последний раз «МЮ» и «Атлетико» играли между собой 15 марта 2022 года в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился минимальной победой «матрасников» со счетом 1:0, а единственный мяч на 41-й минуте встречи забил бразильский латераль Ренан Лоди после передачи Антуана Гризманна.