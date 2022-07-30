Ереван, 30 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На площади Франции в Ереване 2 сентября состоится всеармянский митинг по случаю Дня независимости Нагорного Карабаха. Об этом объявил на протестном митинге депутат парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Протесты в Ереване

Он отметил, что в тот же день будет организован митинг в Степанакерте. До этого времени движение «Сопротивление» планирует завершить организационную работу и обнародовать план дальнейших действий протестующих.

«Это не означает, что в случае необходимости не будет экстренных митингов или собраний. Мы будем на связи, внимательно следить за всеми развитиями, ничего не укроется от нашего внимания», — отметил Сагателян.

Напомним, оппозиционные партии Армении проводили массовые протестные акции в Ереване почти каждый день с начала мая до середины июня. После этого Сагателян заявил, что «Сопротивление» сменит стратегию борьбы. «Сопротивление» добивается отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, обвиняя в проведении политики вопреки интересам армянского народа.