Кишинёв, 30 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Согласно поправкам в Избирательный кодекс Молдавии, принятым депутатами парламента республики 29 июля, в стране перестанут печатать на выборы бюллетени на русском языке. Об этом 30 июля сообщил на телеканале RliveTV вице-председатель Центризбиркома Павел Постика.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Бюллетени будут печататься на одном языке — румынском. Будут информационные материалы не только на русском языке, будут и образцы бюллетеней на других языках для тех людей, которые не владеют государственным языком», — сказал представитель ЦИК.

Он заявил, что все представители нацменьшинств Молдавии, которые не владеют государственным языком, должны суметь прочитать имена и фамилии кандидатов. В крайнем случае помогут сотрудники на избирательных участках.

«Нам не следует делать из этого трагедию», — добавил Постика.

Стоит отметить, что в статье 13 Конституции Молдавии говорится, что «Государство признаёт и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны».