Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Статуи главных героев сериала «Во все тяжкие», роли которых исполнили Аарон Пол и Брайан Крэнстон, установили в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, США), где происходили основные события произведения, передает Associated Press.

Церемонию открытия памятника посетили актеры, сыгравшие персонажей Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, а также режиссер картины. Также на церемонии встретились местные политики, в числе которых мэр города Тим Келлер.

«Хотя истории могут быть выдуманными, рабочие места реальны», — отметил он.

«Во все тяжкие» — американский сериал (2008 — 2013). У кинопроизведения есть успешный спин-офф «Лучше звоните Солу».