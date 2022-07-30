Кишинёв, , 11:54 — REGNUM На входах в международный аэропорт Кишинёва установили сканеры для проверки пассажиров и их багажа. Об этом 30 июля пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

Аэропорт. Кишинев Simiprof

«При этом внутри аэропорта поток людей будет разделён на въезд и выезд, а в поддержании режима будут участвовать несколько специализированных кинологических бригад», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оборудование планируется запустить 31 июля. Пассажиров призывают прибывать заранее, чтобы успеть пройти все проверки.

Кроме того, планируется возле аэропорта к 1 августа создать парковочное место для ограничения доступа в здание тех, кто не является пассажирами.

Напомним, в последние месяцы в правоохранительные органы Молдавии постоянно приходят ложные сообщения о «бомбе» в учреждениях. Чаще всего от телефонного терроризма страдают суды в Кишинёве и столичный аэропорт. Каждый раз приходится проводить эвакуацию и другие меры.

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