Кишинёв, , 10:34 — REGNUM Поведение президента Молдавии Майи Санду напоминает поведение Михаила Горбачева в СССР. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон журналистам после заседания суда.

Майя Санду European People's Party

«Санду стала молдавским Горбачёвым. Его не любили внутри страны, в СССР, но аплодировали вне. Вот так и с Санду, и это не я говорю, об этом сказали румынские политологи еще несколько месяцев назад», — отметил Додон.

Санду выезжает в зарубежные страны, чтобы получить очередную «дозу оптимизма» и аплодисментов, но в Молдавии ее никто не одобряет и не поддерживает ее политику, отметил экс-президент республики.