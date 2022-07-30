Москва, , 10:25 — REGNUM Число подписчиков видеостриминговых сервисов в России снизилось по итогам второго квартала 2022 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные аналитической компании GfK.

Онлайн-кинотеатры Matthew Keys

Снижение числа пользователей онлайн-кинотеатров в России фиксируется впервые с момента зарождения этого рынка. По данным GfK, во втором квартале 2022 года бесплатными или платными подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 42% жителей городов России. В первом квартале текущего года этот показатель составлял 46%.

Среди причин сокращения числа пользователей видеостриминговых сервисов аналитики называют уход из России Netflix, Megogo и ряда других иностранных компаний. При этом значительная часть бывших пользователей этих платформ переключилась на российские сервисы.

Самым популярным онлайн-кинотеатром в России во втором квартале 2022 года остался «Кинопоиск» (14,7% от общего числа платных и бесплатных подписок). В пятёрку крупнейших сервисов по числу подписчиков также вошли IVI, Wink, Okko и Kion.

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