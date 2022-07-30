Москва, 30 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Поставки российского газа в Латвию в рамках заявки на июль прекращены из-за нарушений условий отбора голубого топлива. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба компании «Газпром».

Thawt Hawthje Газпром

«Сегодня (30 июля — ред.) ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что за время с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны — участницы Евросоюза в два раза сократили закупки российского природного газа.