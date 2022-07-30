Москва, , 10:00 — REGNUM Запуск первого спутника третьего поколения серии «Глонасс» запланирован на 2022 год. Об этом сообщил генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин агентству ТАСС.

ГЛОНАСС (сс) USSR BOY

Карутин рассказал, что сейчас время аппарат «Глонасс-К2» проходит финальную фазу испытаний. Он добавил, что запуск спутника должен состояться до конца текущего года. Генконструктор отметил, что спутники «Глонасс-К2» станут основой космической части навигационной системы ГЛОНАСС до 2050 года.

Спутники «Глонасс-К2» являются улучшенной версией спутников третьего поколения этой серии. Они отличаются от более ранних аппаратов навигационной группировки большей точностью определения координат.

В начале 2022 года в Роскосмосе сообщили, что в производстве АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева находится 12 спутников «Глонасс», включая четыре спутника «Глонасс-К2».

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