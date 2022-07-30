Спутник нового поколения системы ГЛОНАСС запустят до конца 2022 года
Москва, 30 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Запуск первого спутника третьего поколения серии «Глонасс» запланирован на 2022 год. Об этом сообщил генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин агентству ТАСС.
Карутин рассказал, что сейчас время аппарат «Глонасс-К2» проходит финальную фазу испытаний. Он добавил, что запуск спутника должен состояться до конца текущего года. Генконструктор отметил, что спутники «Глонасс-К2» станут основой космической части навигационной системы ГЛОНАСС до 2050 года.
Спутники «Глонасс-К2» являются улучшенной версией спутников третьего поколения этой серии. Они отличаются от более ранних аппаратов навигационной группировки большей точностью определения координат.
В начале 2022 года в Роскосмосе сообщили, что в производстве АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева находится 12 спутников «Глонасс», включая четыре спутника «Глонасс-К2».