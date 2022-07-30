Брюссель, 30 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. За время с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны — участницы Евросоюза в два раза сократили закупки российского природного газа. Об этом 29 июля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Если до (начала спецоперации ВС РФ) доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», — сказал он.

При этом глава евродипломатии добавил, что от экономики сообщества нельзя требовать чудес, так как она не может сразу прекратить закупки газа из России.

Также Боррель уточнил, что Брюссель всерьёз рассматривал возможность введения штрафных пошлин на газ из РФ, однако это предложение не было принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония предупредила Соединенные Штаты о планах Токио сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».