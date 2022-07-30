Вашингтон, 30 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Глобальные затраты на программное обеспечение, оборудование и услуги с использованием технологий искусственного интеллекта достигнут $900 млрд в 2026 году. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Эксперты IDC прогнозируют, что с 2022 года по 2026 год рынок технологий искусственного интеллекта будет расти в среднем на 18,6%. Самым быстрорастущим сегментом рынка со среднегодовым ростом 27,4% останутся услуги. В сфере программного и аппаратного обеспечения среднегодовые темпы роста составят 17,5% и 15,4% соответственно.

Среди отдельных стран эксперты ожидают наибольших темпов роста рынка технологий искусственного интеллекта в Германии, Великобритании и Франции. В IDC считают, что к 2026 году на программное обеспечение в Европе будет приходиться почти 60% от общего объёма рынка технологий и услуг использованием искусственного интеллекта.

Ранее в США представили отраслевой прогноз рынка технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Эксперты ожидают, что к концу десятилетия глобальны рынок достигнет $1,58 млрд.