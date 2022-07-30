Москва, 30 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Факт частичной утечки данных пользователей у одного из своих подрядчиков подтвердила 29 июля «Почта России».

Digital.gov.ru «Почта России»

«В сети появилась информация о масштабной утечке данных пользователей Почты. Что на самом деле? Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный», — приводит слова представителя компании РИА Новости.

При этом в «Почте России» подчеркнули, что во взломанных фрагментах данных нет банковских данных, а потому отсутствует угроза безопасности и репутации клиентов компании.

Также отмечается, что у хакеров отсутствует доступ к другим записям.

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — пояснили в «Почте России».

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что персональные данные клиентов «Почты России» — 10 миллионов строк с номерами отслеживания, ФИО или названием компании-отправителя и получателя, телефонами, городами и индексами — были похищены хакерами.