Москва, , 09:10 — REGNUM В некоторых случаях автомобиль у жителей РФ могут изъять, рассказал «Прайм» адвокат Анатолий Миронов.

Водительское удостоверение

Так, на это имеют право сотрудники полиции, которые должны оставить владельцу свои данные и сообщить место и время возврата транспортного средства. Также отобрать автомобиль обязаны у тех, кто управляет им без прав или в состоянии опьянения.

Изъятие транспортных средств возможно и в производстве по уголовным делам, и судебными приставами — в качестве уплаты долга.