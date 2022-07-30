Пекин, 30 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Тропический шторм Сонгда приближается к городам на востоке Китая, 30 июля сообщает на своем сайте Национальный метеорологический центр КНР.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Синоптики отмечают, что он не заденет Шанхай, как это предполагалось ранее, однако его наступление вызовет сильные порывы ветра и ливни в других населенных пунктах.

Сонгда находится примерно в 450 км к востоку от города Цидун (провинция Цзянсу) и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч. Ожидается, что уже 1 августа шторм ослабнет и превратится в тропическую депрессию в Желтом море у берегов Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля смерч прошел по ряду районов китайского города Ляньюньган (провинция Цзянсу) и повредил сотни жилых строений. В результате разгула стихии 26 человек получили различные травмы.