Москва, 30 июля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Официальные дилерские центры в России за первую половину 2022 года продали 216,4 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов в ходе прямого эфира «Автостат Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года».

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В сравнении с тем же периодом 2021 года продажи подержанных авто у официальных дилеров упали на 43%. При этом общее падение продаж на вторичном автомобильном рынке в России по итогам первых шести месяцев 2022 года составило 22%.

Таким образом, с начала текущего года через дилерские сети был продан только каждый десятый автомобиль с пробегом. В 2020 году доля официальных дилеров в общем объёме продаж на вторичном рынке составляла 14,5%.

Эксперты объясняют сокращение продаж дилерскими центрами снижением активности программ трейд-ин. Так называют схему продажи, при которой дилерский центр принимает подержанный автомобиль клиента в счёт покупки нового авто.