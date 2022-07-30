Тегеран, , 07:52 — REGNUM 29 июля посол Армении в Иране, подчеркнув необходимость увеличения объема торговли с Исламской Республикой, заявил, что сегодня прилагаются огромные усилия для увеличения годового объема торговли между двумя странами до одного миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

Арсен Авагян на своей встрече с генерал-губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан заявил, что соседние с Арменией провинции Ирана имеют большое значение для его страны. В связи с этим он обратился к генерал-губернатору с просьбой об открытии консульского учреждения в Тебризе.

«Мы готовы провести личные встречи между торговцами и бизнесменами двух стран, также мы приглашаем торговцев и чиновников провинции Западный Азербайджан посетить Сюникскую область Армении», — отметил он.

Авагян далее подтвердил, что пограничная река Арас имеет важное значение как для Ирана, так и для Армении, и чтобы ослабить возникшие экологические опасения, одна из шахт была закрыта до тех пор, пока не будут предприняты необходимые шаги для устранения экологических опасностей.

Он также сообщил, что Восточный Азербайджан является ближайшим транзитным маршрутом для Армении, при этом покупка промышленных товаров в этой провинции является одной из приоритетных задач Еревана.

Губернатор провинции Восточный Азербайджан, в свою очередь, подчеркнул, что провинция вполне готова к расширению торговли с соседними странами, включая Армению.