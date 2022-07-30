Токио, 30 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Япония предупредила Соединенные Штаты о планах Токио сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом рассказал глава японского министерства экономики Коити Хагиуда в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — рассказал он.

Хигиуда отметил, что Японию неоднократно призывали выйти из участия в этом проекте. Однако, по его словам, на место Токио в «Сахалин-2» придут другие компании, что только увеличит доходы России.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» станет российская организация. Имущество компании «Сахалин энерджи» перейдет в государственную собственность, а затем будет передано новому оператору. Зарубежные компании в течение месяца должны дать свое согласие на участие в проекте либо выходе из него.