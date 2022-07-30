Кабул, 30 июля 2022, 05:56 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате взрыва на главном крикетном стадионе Кабула во время матча национальной лиги, сообщил журналистам исполнительный директор Совета по крикету Афганистана (ACB) Насиб Хан.
Власти города объявили, что речь идет о взорвавшейся гранате. Спустя некоторое время после уборки территории крикетный матч возобновился.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в афганской провинции Забуль произошел взрыв неразорвавшихся боеприпасов, из-за чего погибли двое детей и еще восемь получили ранения.
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