Кабул, , 05:56 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате взрыва на главном крикетном стадионе Кабула во время матча национальной лиги, сообщил журналистам исполнительный директор Совета по крикету Афганистана (ACB) Насиб Хан.

Кабул Oxam

Власти города объявили, что речь идет о взорвавшейся гранате. Спустя некоторое время после уборки территории крикетный матч возобновился.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в афганской провинции Забуль произошел взрыв неразорвавшихся боеприпасов, из-за чего погибли двое детей и еще восемь получили ранения.

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