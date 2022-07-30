Вашингтон, 30 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Свыше 100 тысяч беженцев с Украины прибыли на территорию США, начиная с марта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности (МВБ).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Одной из программ, по которой Вашингтон принимает украинских граждан, является запущенная в апреле Uniting for Ukraine («Объединяясь для Украины»). Она позволяет переселенцам прибывать и находиться в США до двух лет в случае наличия в стране лица, которое может оказывать им финансовую помощь, а также при соблюдении ряда других условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Пограничная стража Польши объявила, что польскую территорию покинули более 2,5 млн украинских беженцев, прибывших в страну с 24 февраля.