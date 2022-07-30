Мехико, , 05:10 — REGNUM Власти Мексики объявили нехватку воды в северном штате Нуэво-Леон, страдающем от усиливающейся засухи, вопросом «национальной безопасности». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте федерального правительства.

Засуха (сс) Tama66

В документе также подчеркивается, что доступ к воде должен быть приоритетным для общественного использования и что действующие концессии на водоснабжение для частных компаний могут быть изменены или сокращены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Guardian написала от том, что северная часть Мексики столкнулась с самым тяжелым за последние 30 лет водным кризисом из-за пересыхания водохранилищ, которые являются источником воды для примерно 23 млн человек.

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