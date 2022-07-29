Могадишо, 30 июля, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Не менее двух человек погибли в результате теракта в городе Байдоа в Юго-Западном штате Сомали, сообщает пресс-служба министерства информации региона.

AMISOM Public Information Сомали

По ее данным, в результате взрыва погиб министр юстиции штата Хассан Ибрагим Хассан, а также один из его сыновей. По предварительным данным, взрывное устройство террористы установили возле его дома.

«Мы потеряли министра юстиции и его сына в ходе взрыва в городе Байдоа. Еще несколько человек получили ранения», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что теракт организовали боевики из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в результате взрыва пострадали и члены семьи министра юстиции.