Тегеран, 30 июля, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Не менее 53 человек погибли в результате наводнений в ряде провинций Ирана, сообщает агентство Fars.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

По его данным, от наводнений в стране погибли 53 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести. Также из зоны бедствия власти эвакуировали около трех тысяч человек. В настоящее время в Иране идет спасательная операция, в которой принимают участие более 3 тыс. человек.

В связи со стихийными бедствиями президент Ирана Ибрагим Раиси поручил министрам, а также главам организаций и регионов мобилизовать ресурсы для устранения последствий природных катастроф.

Ожидается, что сильные ливни в Иране продлятся до 1 августа. Уже от стихийных бедствий, вызванных обильными осадками, пострадали 20 иранских провинций.