Вашингтон, 29 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Законодательную базу подбирают в Госдепе США, чтобы объявить Россию страной — спонсором терроризма, сообщила 29 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Она пояснила, что нужно сперва найти «конкретные критерии», а также привести в соответствие с законом включение России в чёрный список.