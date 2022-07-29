Госдеп США штудирует законы, чтобы объявить Россию спонсором терроризма
Вашингтон, 29 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Законодательную базу подбирают в Госдепе США, чтобы объявить Россию страной — спонсором терроризма, сообщила 29 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
США
Она пояснила, что нужно сперва найти «конкретные критерии», а также привести в соответствие с законом включение России в чёрный список.
«Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки».