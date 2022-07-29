Мадрид, 29 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес Перес 29 июля анонсировал визит в Северную Македонию.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик прибудет в Скопье уже 31 июля. В Северной Македонии Санчес проведет встречи с премьер-министром Димитаром Ковачевски и президентом Стево Пендаровски.

Целью визита в Испании назвали демонстрацию важности отношений с балканской страной, начавшей переговоры о вступлении в Европейский союз 19 июля.