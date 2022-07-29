Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил не самый быстрый ход специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Почему это все продолжается так долго, потому что не используется разрушительное оружие, потому что в городах не проводим тактику выжженной земли, что делают представители нацистского режима из Киева», — сказал Володин на молодежном форуме «Территория смыслов».

Президент делает все, чтобы защитить людей, и, с другой стороны, ведя специальную военную операцию, делает все для того, чтобы сохранить наших солдат и офицеров и не приносить вред мирным гражданам», подчеркнул спикер Госдумы.

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