Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о последствиях для Украины от принятия военной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Иллюзии питают, что сейчас там их нашпигуют оружием, они наберут этого всего на сто лет вперед, но не продержатся и десяти, потому что они не смогут обеспечивать и выплачивать эти долги, если брать составляющую экономики», — сказал Володин.

Володин принимает участие в молодежном форуме «Территория смыслов».