Загреб, , 20:00 — REGNUM Отношение бошняков к хорватам в Боснии и Герцеговине — это острая проблема, которая может превратиться в хроническую. Такое мнение высказал 29 июля президент Хорватии Зоран Миланович.

Зоран Миланович Damir Sencar

По словам Милановича, в БиГ уже несколько лет происходит настоящий террор по отношению к хорватам и их политическому положению в БиГ, где они являются одним из государствообразующих народов. Он добавил, что у хорватского государства есть политические средства, с помощью которых оно может разрешить эту проблему.

«Государство для этого и существует. Хорватия освобождала БиГ, и, если бы ее не было, не было бы Дейтона и не было бы Боснии и Герцеговины», — процитировало слова Милановича агентство «Танюг».

Миланович призвал лидера самой влиятельной бошнякоской Партии демократического действия Бакира Изетбеговича вернуть орден, который его отец, Алия Изетбегович получил от первого президента Хорватии Франьо Туджмана.

Напомним, что хорваты в Боснии и Герцеговины недовольны тем, что бошняки злоупотребляют выборным законодательством для того, чтобы влиять на выбор хорватских представителей в органах власти БиГ.