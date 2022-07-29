Москва, 29 июля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщило издание «Газета.ru» 29 июля.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране», — заявил музыкант. Стоит отметить, что в настоящий момент неизвестно, будет ли участвовать Россия в «Евровидении» в 2023 году.

Напомним, в 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Поводом для отстранения стало проведение спецоперации на территории Украины.