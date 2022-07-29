Москва, , 19:01 — REGNUM В новом законе о туризме необходимо урегулировать вопросы, касающихся обеспечения безопасности туризма и защиты прав и законных интересов туристов, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Ростуризма Зарина Догузова попросила депутатов Госдумы принять новый закон о туризме до конца 2022 года.

Тарбаев пояснил, что действующий закон о туризме вступил в силу в 1996 году и члены комитета выступают за его замену, однако, в новой редакции, которую подготовили в Ростуризме, содержится ряд существенных недочетов.

«В данной редакции текста будущего закона не прописан ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности туризма и защиты прав и законных интересов туристов. Функции по обеспечению защиты этих прав распределены между отдельными органами государственной власти, но ни одна структура не названа курирующей или отвечающей за обеспечение безопасности туризма и туристов в целом», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Также парламентарий считает необходимым прописать четкую формулировку понятия «туристический продукт» и ввести в закон медицинский туризм.

«Эти и другие замечания и предложения по тексту законопроекта мы намерены направить в правительство РФ», — заключил Тарбаев.

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