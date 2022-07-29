Архангельск, , 18:02 — REGNUM Супруга мэра Архангельска Елена Морева принесла извинения горожанам за слова о «паршивой» должности мужа и «проблемном» городе.

Кэрол Денверс Цитата из к/ф «Капитан Марвел». Реж. Анна Боден, Райан Флек. США. 2019

«Я хочу извиниться перед жителями Архангельска за слова, которые написала на эмоциях под откровенно и уже чересчур хамским постом журналиста в адрес мужа!!! Конечно, я люблю Архангельск и вижу, как город меняется к лучшему. Мне, может быть, больше, чем другим видно, как над этими изменениями работает большая команда людей, в том числе мой супруг […] Всем архангелогородцам еще раз приношу свои искренние извинения, если мои слова кого-то задели», — написала Елена Морева.

В числе подписчиков, поддержавших супругу мэра, оказался экс-министр образования Архангельской области Илья Иванкин.

«Я считаю, что по сути вы все верно сказали. В городе Архангельске действительно много проблем, ваш муж старается в меру своих сил их решать и работает практически без выходных и отпусков. Конечно для вашей семьи это непросто, поэтому по-человечески я вас очень хорошо понимаю! Вы искренний человек, все будет хорошо!», — написал он.

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