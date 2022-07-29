Архангельск, 29 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Супруга главы Архангельска Дмитрия Морева Елена публично назвала паршивой должность мужа.

Цитата: многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», реж. Юлиан Семёнов, 1973, СССР Жена Штирлица

В соцсети «ВКонтакте» она вступила в дискуссию с подписчиками чиновника, указав им на нелегкую работу супруга.

«Человек работает без выходных и отпусков, всё здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Морев был избран на пост главы администрации Архангельска в октябре 2020 года.