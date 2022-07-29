Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге в связи с празднованием Дня Военно-морского флота Дворцовый мост будут разводить под композиции тематического плейлиста. Об этом 29 июля сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Разводка Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости города увидят, как Дворцовый мост с 29 на 30 и с 30 на 31 июля разведут под композиции, связанные с морским флотом.

Над Невой прозвучит произведение композитора Вано Мурадели «Легендарный Севастополь», официальный гимн города-героя. Также будет играть марш «Варяг» Турищева, вальс из кинофильма «Океан» Флярковского и марш морской пехоты.

Мост будут разводить и под композицию Рейнгольда Глиэра «Танец советских матросов» из балета «Красный мак». На центральных набережных прозвучит марш «Кронштадт», гвардейский марш ВМФ и другие произведения.

Напомним, что Санкт-Петербург готов к проведению главного военно-морского парада в День ВМФ. Дворцовый мост украсили праздничными атрибутами.

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