Рига, , 16:57 — REGNUM

Монблан Matthieu Riegler

В Альпах во время покорения горы Монблан погибли два альпиниста из Латвии Янис Дрейманис и Вита Скуя. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Отмечается, что они были опытными альпинистами, вместе участвовали в соревнованиях по рогейну и лазали по горам. Этим летом в их планы входило восхождение на самую высокую вершину Альп, Монблан, однако гора высотой 4808,72 метра оказалась для них роковой.

По версии одного из участников восхождения, альпинисты сорвались во врем спуска и получили серьезные повреждения, включая перелом ребер. Спасатели вылетели на вертолете к месту ЧП. Там они обнаружили труп Дрейманиса.

Спасатели доставили Виту Скуя в госпиталь французского города Анси, где она продолжала бороться за свою жизнь. В ночь на 21 июля 2022 года Вита Скуя умерла.