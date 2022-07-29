Москва, 29 июля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, днём на торгах Московской биржи курс доллара поднимался выше 62 рублей, курс евро — выше 63 рублей впервые с 8 июля 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Доллар и евро

По данным на 15:44 по мск, курс доллара вырос на 58 копеек, до 61,45 рубля. Курс европейской валюты увеличился на 73 копейки, до 62,52 рубля.

Ситуация на валютном рынке меняется в пользу доллара. Если курс установится 61 руб./доллар, то есть вероятность роста курса до 65-67 руб./доллар.

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