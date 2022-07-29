Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону растёт число заражений коронавирусом. Об этом 29 июля в своём телеграм-канале сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Если в начале июля суточный показатель по числу заражений держался в пределах 32 человек, то за минувшие сутки выявили уже 119 новых случаев. Госпитализировали за сутки 18 человек», — уточнил он.

В городе развёрнуто 90 коек для пациентов с COVID-19. Из них 40 мест определено в больнице №1 имени Семашко и 50 провизорных коек в больнице №4.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за последние сутки выявили 247 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 85 пациентов. В действующие на Дону инфекционные стационары госпитализировали ещё 32 человека.