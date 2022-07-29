Москва, , 15:46 — REGNUM Сигнал тревоги над Каспийским морем подал пассажирский самолёт Boeing, следующий из Грозного в Москву. Об этом 28 июля рассказал источник в авиационных службах.

Самолет stooni

«Boeing рейсом Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тысячи метров», — приводит его слова ТАСС.

При этом причина, по которой экипаж пассажирского лайнера подал сигнал тревоги не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушное судно Cessna-172 совершило жёсткую посадку на авиаплощадку села Мукучу в Кобяйском районе Якутии.