Москва, 29 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Российская фигуристка Станислава Константинова завершила карьеру. Об этом 29 июля сообщила тренер спортсменки Виктория Буцаева.

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«Она прервала свою карьеру. Это было исключительно её решение, сезон она не выступала, поэтому решила закончить», — приводит слова Буцаевой «Матч ТВ».

22-летняя фигуристка выступала в женском одиночном катании. В сезоне-2021/2022 она не принимала участия в официальных соревнованиях.

Константинова в течение продолжительного времени тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, потом работала в академии «Ангелы Плющенко» с Александром Волковым.