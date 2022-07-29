Лондон, 29 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Высокий суд Великобритании 29 июля не признал права президента Венесуэлы Николаса Мадуро распоряжаться золотым запасом Венесуэлы стоимостью более $1 млрд, хранящимся в Банке Англии в Лондоне.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Это стало победой для претендующего на президентский пост политика Хуана Гуайдо, который уже выиграл серию судебных споров о золоте после того, как британское правительство признало его, а не Мадуро, президентом Венесуэлы.

Судья по делу заявил, что не признает решений Верховного суда Венесуэлы, и считает, что право распоряжаться золотым запасом принадлежит правлению центробанка Венесуэлы, назначенному Гуайдо.

Мадуро и Гуайдо назначили в Центральный банк Венесуэлы свои правления, и они издали противоречащие друг другу инструкции относительно золотого запаса.

Адвокаты стороны Мадуро заявили, что центробанк страны рассматривает возможность подачи апелляции после вынесенного решения.

По заявлению адвокатов, Мадуро намеревался продать часть из 31 тонны золота, чтобы получить средства на финансирование борьбы Венесуэлы с коронавирусом и поддержание системы здравоохранения, пострадавшей от многолетнего экономического кризиса.

Оппозиция во главе с Гуайдо утверждает, что администрация Мадуро хочет использовать эти деньги, чтобы расплатиться со своими иностранными союзниками.

Британское правительство в начале 2019 года поддержало Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и обвинил Мадуро в фальсификации выборов.

Юристы говорят, что данное дело является беспрецедентным, поскольку в нем высший суд одной страны дает толкование конституции другой.

«Это прискорбное решение», — сказал Сарош Зайвалла из юридической фирмы Zaiwalla & Co, которая представляла интересы центрального банка, поддерживаемого Мадуро, и добавил, что будет продолжать борьбу, несмотря на решение суда.